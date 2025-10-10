Bianca d’Aponte | esce il singolo Clessidra
AVERSA – Un addio di due amanti, il cui tempo segnato da una clessidra è già terminato. Un addio tra due anime libere e pure, ma anche un congedo che somiglia a un dono da scartare nei momenti più difficili. È “Clessidra”, il singolo di Bianca D’Aponte – disponibile da oggi su tutte le piattaforme di streaming e download – che anticipa l’uscita dell’album “Ensemble per BIANCA D’APONTE” (Gro dischiIrd), disponibile in formato fisico e digitale a partire dal 24 ottobre. Si tratta del primo disco dove sarà possibile ascoltare la voce della giovane e talentuosa cantautrice scomparsa prematuramente nel 2003, all’età di 23 anni, mentre stava lavorando al suo album d’esordio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: bianca - aponte
Premio Bianca d’Aponte 2025: ecco le 10 finaliste
Scelte le 10 finaliste del Premio Bianca d'Aponte
Malto al ’Bianca d’Aponte’. Finalista migliori cantautrici: "Musica strumento di verità"
Vi informiamo che sono ESAURITI i posti per assistere a entrambe le serate della 21a edizione del Premio Bianca d'Aponte - 24 e 25 Ottobre - Teatro Cimarosa di Aversa ? - facebook.com Vai su Facebook
Premio Bianca d’Aponte: a Carlo Marrale il premio alla carriera - https://ilmascalzone.it/2025/10/premio-bianca-daponte-a-carlo-marrale-il-premio-alla-carriera/… - X Vai su X
Bianca d’Aponte: esce il singolo “Clessidra” - Un addio di due amanti, il cui tempo segnato da una clessidra è già terminato. Secondo lopinionista.it
Esce l'album 'Bianca D'Aponte - Ensemble per Bianca' - Sarà anticipato dal singolo 'Clessidra', dal 10 ottobre su tutte le piattaforme di streaming e download, l'album 'Bianca D'Aponte - Si legge su ansa.it