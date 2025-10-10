Bianca d’Aponte | esce il singolo Clessidra

AVERSA – Un addio di due amanti, il cui tempo segnato da una clessidra è già terminato. Un addio tra due anime libere e pure, ma anche un congedo che somiglia a un dono da scartare nei momenti più difficili. È “Clessidra”, il singolo di Bianca D’Aponte – disponibile da oggi su tutte le piattaforme di streaming e download – che anticipa l’uscita dell’album “Ensemble per BIANCA D’APONTE” (Gro dischiIrd), disponibile in formato fisico e digitale a partire dal 24 ottobre. Si tratta del primo disco dove sarà possibile ascoltare la voce della giovane e talentuosa cantautrice scomparsa prematuramente nel 2003, all’età di 23 anni, mentre stava lavorando al suo album d’esordio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

