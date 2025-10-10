Bezzecchi | Firmai per l' Aprilia davanti ai passatelli di mamma Con le moto ci parlo le chiamo per nome
Il pilota italiano al Festival di Trento: “Per me la moto è un’opera d’arte, la accarezzo, quest'anno si chiama Alba Rosa. Il Mondiale è l’obiettivo che ho sempre in testa”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: bezzecchi - firmai
SPECIALE MOTORI MotoGP GP Indonesia 2025 SPRINT RACE Capolavoro Bezzecchi nella Sprint: rimonta e vittoria! Marc Marquez 7° Gazzetta dello Sport (F.Mariani) Il pilota romagnolo dopo una brutta partenza rimonta e si prende la vittoria all'ultimo giro, c - facebook.com Vai su Facebook
GP Indonesia, la griglia di partenza di Mandalika: un super Bezzecchi firma la pole position, con il nuovo record della pista in 1:28.832 #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #IndonesianGP - X Vai su X
Bezzecchi: "Firmai per l'Aprilia davanti ai passatelli di mamma. Con le moto ci parlo, le chiamo per nome" - Il pilota italiano al Festival di Trento: “Per me la moto è un’opera d’arte, la accarezzo, quest'anno si chiama Alba Rosa. Riporta gazzetta.it
Sprint GP Indonesia, fa tutto Bezzecchi: parte male, rimonta e vince in volata su Aldeguer. Marquez 7°, Bagnaia ultimo - Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP d'Indonesia, quintultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Secondo sport.virgilio.it