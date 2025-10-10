Bezzecchi | Firmai per l' Aprilia davanti ai passatelli di mamma Con le moto ci parlo le chiamo per nome

Il pilota italiano al Festival di Trento: “Per me la moto è un’opera d’arte, la accarezzo, quest'anno si chiama Alba Rosa. Il Mondiale è l’obiettivo che ho sempre in testa”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Bezzecchi: "Firmai per l'Aprilia davanti ai passatelli di mamma. Con le moto ci parlo, le chiamo per nome" - Il pilota italiano al Festival di Trento: "Per me la moto è un'opera d'arte, la accarezzo, quest'anno si chiama Alba Rosa.

