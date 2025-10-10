Il 6 ottobre presso la sala della Regina della Camera dei Deputati si è tenuto un ricordo solenne e commosso di Bernardo Leighton. Il convegno ha avuto luogo per il cinquantesimo anniversario dell’attentato avvenuto nel 1975 a Roma. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio di forte significato sottolineando l’importanza della figura . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Bernardo Leighton: un attentato non uccide le idee ma le spinge più forte verso la storia