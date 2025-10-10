Bernardo Leighton | un attentato non uccide le idee ma le spinge più forte verso la storia

Lidentita.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 6 ottobre presso la sala della Regina della Camera dei Deputati si è tenuto un ricordo solenne e commosso di Bernardo Leighton. Il convegno ha avuto luogo per il cinquantesimo anniversario dell’attentato avvenuto nel 1975 a Roma. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio di forte significato sottolineando l’importanza della figura . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

Un convegno sul 50esimo anniversario dell’attentato neofascista a Bernardo Leighton

Cile, Porta (PD): ricordo Leighton impegno per democrazia - Oggi, in occasione del convegno in memoria di Bernardo Leighton presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati, il deputo del Pd Fabio Porta ha richiamato il valore della memoria democratica ne ... Da 9colonne.it

Italia-Cile: Mattarella, 'Bernardo Leighton coerente esempio difesa valori democratici' - "L’iniziativa alla Camera dei deputati, in memoria di Bernardo Leighton, a cinquant’anni dall’attentato di Roma nel quale rimase gravemente ferito assieme alla moglie Anita ... Lo riporta msn.com

