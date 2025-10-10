Berlino dice no all' affondo di Snam

Un Nein rischia di fermare l'acquisto da parte di Snam (in foto il ceo Agostino Scornajenchi) del 24,99 per cento di Oge, operatore della rete gas in Germania. Il ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco è «costantemente critico» sull'operazione da 920 milioni di euro, secondo una nota confidenziale del dicastero vista dal quotidiano tedesco Handelsblatt. L'ostacolo non è un rigurgito antitaliano, ma la preoccupazione che la Cina ottenga «informazioni sensibili» sui gasdotti di Oge. L'azienda statale per le reti cinese, Sgcc detiene infatti il 35% di Cdp Reti, che ha una quota del 31% in Snam. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

