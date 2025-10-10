Bergamo ripartono i lavori sulla Corsarola E in Colle Aperto arriva la pietra

Ecodibergamo.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I CANTIERI. Il secondo lotto dall’incrocio con via Tassis a Piazza Vecchia. Si rifà anche il capolinea della linea 1. Rota: «Pronti per le feste natalizie». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

bergamo ripartono i lavori sulla corsarola e in colle aperto arriva la pietra

© Ecodibergamo.it - Bergamo, ripartono i lavori sulla Corsarola. E in Colle Aperto arriva la pietra

In questa notizia si parla di: bergamo - ripartono

bergamo ripartono lavori corsarolaBergamo, ripartono i lavori sulla Corsarola. E in Colle Aperto arriva la pietra - Il secondo lotto dall’incrocio con via Tassis a Piazza Vecchia. Si legge su ecodibergamo.it

bergamo ripartono lavori corsarolaBergamo, riparte il cantiere degli appartamenti di lusso con vista sulle Mura - In viale Vittorio Emanuele: otto anni travagliati. Segnala bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Bergamo Ripartono Lavori Corsarola