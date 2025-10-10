Bergamo Incontra un festival per ritrovare la nostra umanità

Ecodibergamo.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 17 al 19 ottobre a Chorus Life arriveranno scrittori, medici, operatori di pace, figure religiose ed educative per un festival in cui recuperare insieme «Ciò che inferno non è», come recita il tema dell’edizione 2025. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Bergamo Incontra», un festival per ritrovare la nostra umanità

bergamo incontra festival ritrovareUno scatto dell’edizione 2024 (Federico Buscarino) - N el 1972 Italo Calvino affida alle pagine della sua raccolta di racconti «Le città invisibili» una sua visione di cosa significa opporsi al male e alla sofferenza, condensata in poche parole. Secondo ecodibergamo.it

