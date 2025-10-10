Bergamo capitale della transizione energetica | Meeting europeo ad Astino

Bergamo diventa capitale europea della transizione energetica comunitaria: giovedì 16 ottobre, dalle 9 alle 18, all’ex Monastero di Astino, si terrà la Conferenza Europea sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Il meeting, promosso dalla Provincia di Bergamo in collaborazione con la Fondazione Sinergia CER, è parte integrante del progetto europeo ConnACT EU, finanziato dal programma CERV – Networks of Towns, e vede la partecipazione di diversi partner europei. Il progetto ConnACT EU, finanziato dal programma CERV – Networks of Towns, unisce città e territori europei – tra cui Berlino, Fundão, Pireo, Praga, Amsterdam e la Provincia di Bergamo – per promuovere cooperazione internazionale, cittadinanza attiva e transizione sostenibile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

