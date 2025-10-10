Bergamo altro che formazione gratis | le famiglie pagavano 1,5 milioni l’anno
Oltre a incassare decine di milioni di contributi pubblici girati a comprare un patrimonio immobiliare da 6 milioni per la propria famiglia, secondo alcune segnalazioni Daniele Nembrini avrebbe rastrellato almeno un milione e mezzo l’anno dalle famiglie degli iscritti ai suoi corsi di formazione professionale, in barba alle norme regionali sui contributi pubblici. E la sua famiglia si sarebbe gratificata con una girandola di viaggi e vacanze pagate dalle “Opere di bene” con i fondi pubblici. Continua a riservare sorprese l’ affaire della formazione professionale a Bergamo, gestita per oltre un quindicennio da Daniele Nembrini con l’utilizzo di fondi pubblici spesso finiti per spesare lussi privati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
A Bergamo presidio per la Palestina. Gli studenti: “Stop al genocidio, un altro mondo è possibile”
Nella serata di giovedì 2 ottobre una seconda manifestazione è stata organizzata a Bergamo con un presidio in Porta Nuova e un altro in piazza Matteotti. A deciderla il coordinamento giovanile con l’obiettivo di «manifestare il pieno sostegno al popolo palesti - facebook.com Vai su Facebook
Altro che caso dell’estate. La vicenda Lookman, tormentone di casa Atalanta da due mesi a questa parte, è invece un segnale di speranza per tutti voi, forzati della sveglia, vittime predestinate immolate all’altare del lunedì mattina. - X Vai su X
Atb, formazione gratis per reclutare autisti: al via le iscrizioni alla terza edizione - Aperto il bando di selezione per la nuova edizione di Bus Academy di Atb consorzio. Lo riporta ecodibergamo.it
Formazione operatori gioco: al via progetto Ats Bergamo-As.Tro-Università Bicocca - Università Bicocca prevede un percorso formativo gratuito per gli operatori di gioco. Come scrive gioconews.it