Bergamo altro che formazione gratis | le famiglie pagavano 1,5 milioni l’anno

Ilfattoquotidiano.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre a incassare decine di milioni di contributi pubblici girati a comprare un patrimonio immobiliare da 6 milioni per la propria famiglia, secondo alcune segnalazioni Daniele Nembrini avrebbe rastrellato almeno un milione e mezzo l’anno dalle famiglie degli iscritti ai suoi corsi di formazione professionale, in barba alle norme regionali sui contributi pubblici. E la sua famiglia si sarebbe gratificata con una girandola di viaggi e vacanze pagate dalle “Opere di bene” con i fondi pubblici. Continua a riservare sorprese l’ affaire della formazione professionale a Bergamo, gestita per oltre un quindicennio da Daniele Nembrini con l’utilizzo di fondi pubblici spesso finiti per spesare lussi privati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

