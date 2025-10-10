Benjamin Mascolo papà per la prima volta | è nata Athena l’annuncio pieno di emozione

“Esiste un prima e un dopo. Il 7 ottobre 2025 alle 08:38 è la linea esatta che li divide”. Con queste parole piene di significato, Benjamin Mascolo ha annunciato la nascita della sua prima figlia. L’artista ha condiviso la notizia sui social accompagnandola con una foto in bianco e nero: un momento intimo, un bacio dolce alla compagna Greta Cuoghi e lo sguardo pieno di meraviglia rivolto alla piccola tra le sue braccia. La bambina si chiama Athena, un nome che racchiude luce e forza, simbolo perfetto di un nuovo inizio per la coppia. L’annuncio è arrivato tre giorni dopo il parto, ma in poche ore ha fatto il giro del web, suscitando affetto e gioia tra i fan. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

