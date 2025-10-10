Benjamin Mascolo è diventato papà
. Il cantante, 32 anni, annuncia sui social la nascita della figlia Athena. “Esiste un prima e un dopo. Il 7 ottobre 2025 alle 08:38 è la linea esatta che li divide”, scrive Benjamin Mascolo sui social pubblicando il primo scatto insieme alla figlia e la moglie Greta Cuoghi, subito dopo il part Sposati dal 2023, Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi avevano annunciato di essere in attesa di un bambino lo scorso luglio. Sui social il cantante ha poi reso noto che sarebbe nata una femminuccia. Poche settimane fa, ha svelato il nome della figlia, mostrando il singolare regalo dell’amico e collega Federico Rossi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
