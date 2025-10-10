Benjamin Mascolo è diventato papà | è nata la prima figlia con la moglie Greta Cuoghi

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Benjamin Mascolo del duo Benji&Fede è diventato papà. Lo ha comunicato in un post su Instagram a corredo della prima foto con la figlia Athena, nata dall'amore con Greta Cuoghi, sposata nel 2023. 🔗 Leggi su Fanpage.it

