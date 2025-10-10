Benjamin Mascolo è diventato papà | è nata la piccola Athena

Roma, 10 ottobre 2025 – “Esiste un prima e un dopo. Il 7 ottobre 2025 alle 08:38 è la linea esatta che li divide”. Sono parole piene di gioia quelle pubblicate oggi su Instagram da  Benjamin Mascolo, così il cantante del duo Benji & Fede annuncia la nascita della figlia Athena, nata dal matrimonio con Greta Cuoghi. La piccola è venuta alla luce il 7 ottobre, ma i due neo genitori l'hanno reso noto soltanto oggi. Insieme al commento, il 32enne ha postato una foto in bianco e nero che lo ritrae mentre bacia sulla fronte la moglie ancora distesa sul letto della clinica, con la la bimba in braccio mentre la allatta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

