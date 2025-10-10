Benjamin Mascolo è diventato papà è nata Athena | Esiste un prima e un dopo

(Adnkronos) – "Esiste un prima e un dopo. Il 7 ottobre 2025 alle 08:38 è la linea esatta che li divide". Così Benji, al secolo Benjamin Mascolo, annuncia oggi, venerdì 10 ottobre, con un post su Instagram l'arrivo della figlia Athena, nata dal matrimonio con Greta Cuoghi.   La piccola è venuta alla luce il 7 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi annunciano l’arrivo della loro bambina

Benjamin Mascolo: “Ciao depressione, ti saluto dopo tutti questi anni assieme”

Benjamin Mascolo saluta la depressione: “Ci rivedremo, sicuro, ma non oggi”

