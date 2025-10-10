Benjamin Mascolo è diventato papà e Fede ha fatto un regalo dolcissimo | ecco nome e dono speciale
Una nuova avventura è iniziata per Benjamin Mascolo, che ha appena accolto tra le sue braccia la sua prima figlia. L’annuncio è arrivato tramite un tenero post pubblicato su Instagram, dove l’ex membro del duo musicale Benji e Fede ha condiviso un momento intimo e commovente con la moglie Greta Cuoghi. A rendere ancora più speciale questa nuova tappa nella vita dell’artista, ci ha pensato l’amico di sempre, Federico Rossi, con un gesto ricco di significato e affetto. Benjamin Mascolo è diventato papà: è nata la prima figlia. Benjamin Mascolo ha annunciato con gioia la nascita della sua primogenita. 🔗 Leggi su Donnapop.it
