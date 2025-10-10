Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede è diventato papà | la prima foto con Athena

Benjamin Mascolo, 32 anni, ha annunciato con emozione la nascita della sua prima figlia, Athena, condividendo sui social la prima foto che lo ritrae insieme alla neonata e alla moglie Greta Cuoghi, subito dopo il parto. Uno scatto intimo, che arriva però a qualche giorno dalla nascita della piccola, accompagnato da parole che spiegano bene il significato di un momento unico: “Esiste un prima e un dopo. Il 7 ottobre 2025 alle 08:38 è la linea esatta che li divide”. Le parole di Benjamin Mascolo per Athena. Con questa frase, il cantante modenese – divenuto noto insieme a Federico Rossi nel duo Benji & Fede – segna l’inizio di una nuova fase della sua vita. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede è diventato papà: la prima foto con Athena

