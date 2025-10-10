Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede è diventato papà | la prima foto con Athena

Dilei.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Benjamin Mascolo, 32 anni, ha annunciato con emozione la nascita della sua prima figlia,  Athena, condividendo sui social la prima foto che lo ritrae insieme alla neonata e alla moglie  Greta Cuoghi, subito dopo il parto. Uno scatto intimo, che arriva però a qualche giorno dalla nascita della piccola, accompagnato da parole che spiegano bene il significato di un momento unico: “Esiste un prima e un dopo. Il 7 ottobre 2025 alle 08:38 è la linea esatta che li divide”. Le parole di Benjamin Mascolo per Athena. Con questa frase, il cantante modenese – divenuto noto insieme a Federico Rossi nel duo  Benji & Fede  – segna l’inizio di una nuova fase della sua vita. 🔗 Leggi su Dilei.it

benjamin mascolo del duo benji e fede 232 diventato pap224 la prima foto con athena

© Dilei.it - Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede è diventato papà: la prima foto con Athena

In questa notizia si parla di: benjamin - mascolo

Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi annunciano l’arrivo della loro bambina

Benjamin Mascolo: “Ciao depressione, ti saluto dopo tutti questi anni assieme”

Benjamin Mascolo saluta la depressione: “Ci rivedremo, sicuro, ma non oggi”

benjamin mascolo duo benjiBenjamin Mascolo è diventato papà: è nata la piccola Athena - Così il cantante del duo Benji & Fede ha annunciato la nascita della figlai su Instagram ... Lo riporta quotidiano.net

Benjamin Mascolo è diventato papà: è nata la prima figlia con la moglie Greta Cuoghi - Lo ha comunicato in un post su Instagram a corredo della prima foto con la figlia Athena, nata ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Benjamin Mascolo Duo Benji