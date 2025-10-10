Benevento il 17 ottobre scuole chiuse per interruzione idrica
Tempo di lettura: < 1 minuto Scuole di ogni ordine e grado chiuse a Benevento a partire dalle ore 16 di giovedì 16 ottobre e per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre, ad esclusione dell’Università e del Conservatorio che si determineranno autonomamente. E’ quanto prevede l’ordinanza dal sindaco Clemente Mastella in seguito alle comunicazioni della Regione Campania che sospenderà per quelle date l’erogazione idrica in alcune zone della città per i lavori inerenti l’Alta Velocità ferroviaria Napoli-Bari. Il sindaco Mastella ha altresì demandato ai datori di lavoro degli uffici pubblici e privati interessati dall’interruzione del servizio idrico di valutare, in ordine alle proprie capacità tecnico-organizzative e alla possibilità di garantire la fornitura dei servizi pubblici essenziali, l’opportunità di disporre la chiusura degli stessi per i giorni 16 e 17 ottobre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
