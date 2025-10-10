Benevento il 15 ottobre via Tenente Pellegrini sarà interdetta alla sosta e al traffico

Tempo di lettura: < 1 minuto Mercoledì 15 ottobre, dalle ore 8:00 alle ore 17:00, via Tenente Pellegrini sarà interdetta alla sosta in tutta la sua estensione ed anche al traffico nel tratto che va dall’incrocio con via Annunziata fino all’incrocio con vicoletto Assise per consentire l’esecuzione di uno specifico intervento funzionale nell’ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo Campus Urbano di Residenze Universitarie. Tenuto conto della chiusura, per il solo giorno e per il solo periodo di vigenza dell’ordinanza, i veicoli muniti dell’autorizzazione ad accedere in via Tenente Pellegrini e a sostare in piazza Guerrazzi potranno transitare su corso Garibaldi esclusivamente per esigenze di arrivo o deflusso da piazza Guerrazzi e via Tenente Pellegrini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

