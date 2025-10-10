Benevento il 15 ottobre via Tenente Pellegrini sarà interdetta alla sosta e al traffico
Tempo di lettura: < 1 minuto Mercoledì 15 ottobre, dalle ore 8:00 alle ore 17:00, via Tenente Pellegrini sarà interdetta alla sosta in tutta la sua estensione ed anche al traffico nel tratto che va dall’incrocio con via Annunziata fino all’incrocio con vicoletto Assise per consentire l’esecuzione di uno specifico intervento funzionale nell’ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo Campus Urbano di Residenze Universitarie. Tenuto conto della chiusura, per il solo giorno e per il solo periodo di vigenza dell’ordinanza, i veicoli muniti dell’autorizzazione ad accedere in via Tenente Pellegrini e a sostare in piazza Guerrazzi potranno transitare su corso Garibaldi esclusivamente per esigenze di arrivo o deflusso da piazza Guerrazzi e via Tenente Pellegrini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: benevento - ottobre
Latina-Benevento (venerdì 03 ottobre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Entrambe le squadre a segno al Vigorito
Scamarcio a Benevento il 6 ottobre per il Benevento social film festival
Benevento: Servizio di trasporto scolastico per alunni con disabilità: domande fino al 12 ottobre
Incendio di Forchia (#Benevento) dello scorso 4 ottobre. Primi risultati diossine. Il monitoraggio prosegue https://arpacampania.it/-/incendio-di-forchia-bn-dello-scorso-4-ottobre-in-corso-monitoraggio-diossine?redirect=%2F… - X Vai su X
Giornate FAI d’Autunno (11–12 ottobre 2025) Weekend speciale in Campania: 40 aperture straordinarie tra Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. Programmi, orari e modalità d’accesso - facebook.com Vai su Facebook
“Settimana della Protezione Civile”: ecco i divieti che scatteranno a Benevento - In occasione delle attività di esercitazione per la prevenzione e la riduzione del rischio di disastri naturali previste nell’ambito “Settimana della Protezione Civile”, dalle ore 7:00 di martedì 14 o ... Come scrive ntr24.tv
Termosifoni al via dal 15 ottobre: zona per zona ecco quando si accendono - (Adnkronos) – Nonostante l’ottobrata alle porte, l’ultimo weekend ha lasciato sull’Italia una prima impronta autunnale, portando con sé, insieme al fresco, la consueta domanda: quando si accendono i r ... Scrive ilnapolionline.com