Benessere sul lavoro solo il 23% dei dipendenti si sente motivato Stress e disagio per il 77%
Roma, 10 ottobre 2025 – Si celebra domani la giornata dedicata alla salute mentale, e anche sul posto di lavoro spesso si sottovalutano situazioni di stress e disagio che possono sfociare in vere e proprie patologie. In tal senso giunge uno studio interessante, che mette in evidenza come siano meno di un quarto degli intervistati, i lavoratori a sentirsi motivati e coinvolti sul luogo di lavoro. I risultati dello studio. In Italia l’83% delle professioniste e dei professionisti che hanno partecipato allo studio condotto dall’Università di Bologna e dall’Università di Palermo, ammette di non avere sufficienti energie per dedicarsi in modo produttivo ad altre attività dopo il lavoro e di avere bisogno di alcune ore per rigenerare il proprio equilibrio psicofisico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: benessere - lavoro
Turismo, Confcommercio: "Visitatori portano benessere e lavoro a tutti, i cittadini non lo ostacolino"
Lavoro, cresce il digitale e il benessere: in calo le professioni manuali, dai panettieri agli idraulici
Lavoro e benessere: Italia ultima in Europa per motivazione dei lavoratori
Vi presentiamo il lavoro realizzato dagli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria di Ancarano: "I rimedi della nonna" e "Il piccolo erbario, rimedi officinali e benessere" Una raccolta nata dalla collaborazione con l'Associazione Auser che insieme - facebook.com Vai su Facebook
LAVORO BENESSERE E INNOVAZIONE - A Potenza un incontro promosso da Exeo Lab nell’ambito del progetto Erasmus Plus Stay Ok - https://lecronachelucane.it/2025/09/30/lavoro-benessere-e-innovazione/… - X Vai su X
Benessere sul lavoro, solo il 23% dei dipendenti si sente motivato. Stress e disagio per il 77% - L’83% dei professionisti non ha abbastanza energie per dedicarsi ad altre attività. Lo riporta msn.com
Stress sul lavoro: dipendenti a rischio burn-out, aziende promotrici di benessere - fisico e in molti casi pensano che la propria azienda possa andare loro incontro in questo senso. Segnala pmi.it