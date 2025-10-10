Roma, 10 ottobre 2025 – Si celebra domani la giornata dedicata alla salute mentale, e anche sul posto di lavoro spesso si sottovalutano situazioni di stress e disagio che possono sfociare in vere e proprie patologie. In tal senso giunge uno studio interessante, che mette in evidenza come siano meno di un quarto degli intervistati, i lavoratori a sentirsi motivati e coinvolti sul luogo di lavoro. I risultati dello studio. In Italia l’83% delle professioniste e dei professionisti che hanno partecipato allo studio condotto dall’Università di Bologna e dall’Università di Palermo, ammette di non avere sufficienti energie per dedicarsi in modo produttivo ad altre attività dopo il lavoro e di avere bisogno di alcune ore per rigenerare il proprio equilibrio psicofisico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Benessere sul lavoro, solo il 23% dei dipendenti si sente motivato. Stress e disagio per il 77%