Ben-Gvir e Smotrich contro la pace a Gaza ma non mollano il governo per pressare Netanyahu
Israele ha approvato il cessate il fuoco con Hamas e l’avvio della “Fase 1” della strada verso la pace a Gaza. Benjamin Netanyahu e il suo partito, il Likud, hanno compattamente sostenuto il piano negoziato sulla scorta della proposta del presidente Usa Donald Trump, che non è passato senza crepe nel gabinetto di sicurezza di Tel Aviv e nel consiglio dei ministri. Anche questa volta, come a gennaio dell’anno scorso, si registra l’opposizione interna di Itamar Ben-Gvir, ministro della Sicurezza Nazionale e leader dell’ultranazionalista Potere Ebraico, e di Bezalel Smotrich, ministro delle Finanze e capo di Sionismo Religioso, formazione identitaria legata soprattutto ai movimenti di colonizzazione. 🔗 Leggi su It.insideover.com
L'Olanda dichiara Ben-Gvir e Smotrich personae non gratae
Olanda contro genocidio a Gaza, vietato ingresso nel Paese a ministri israeliani Ben-Gvir e Smotrich: “Vogliono pulizia etnica nella Striscia”
I Paesi Bassi dichiarano Ben-Gvir e Smotrich persone non gradite: “Istigano alla violenza a Gaza”
Netanyahu incontra Witkoff e Kushner, Ben Gvir li attacca: «Voi fareste la pace con Hitler» - Secondo la stampa israeliana, l'inviato di Donald Trump per il Medio Oriente e il genero del presidente hanno partecipato alla riunione dei ministri ... Lo riporta msn.com
Smotrich, quel "no" all'accordo che nasconde il vero obiettivo: l'annessione di Gaza allo Stato di Israele - Perché il ministro israeliano delle finanze, Bezalel Smotrich, è contrario all'accordo per il cessate il fuoco a Gaza? Riporta ilmessaggero.it