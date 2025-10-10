Israele ha approvato il cessate il fuoco con Hamas e l’avvio della “Fase 1” della strada verso la pace a Gaza. Benjamin Netanyahu e il suo partito, il Likud, hanno compattamente sostenuto il piano negoziato sulla scorta della proposta del presidente Usa Donald Trump, che non è passato senza crepe nel gabinetto di sicurezza di Tel Aviv e nel consiglio dei ministri. Anche questa volta, come a gennaio dell’anno scorso, si registra l’opposizione interna di Itamar Ben-Gvir, ministro della Sicurezza Nazionale e leader dell’ultranazionalista Potere Ebraico, e di Bezalel Smotrich, ministro delle Finanze e capo di Sionismo Religioso, formazione identitaria legata soprattutto ai movimenti di colonizzazione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Ben-Gvir e Smotrich contro la pace a Gaza ma non mollano il governo per pressare Netanyahu