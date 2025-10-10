Ben Gvir attacca gli inviati Usa | Hamas è Hitler ci fareste la pace? Netanyahu contro le regole non lo caccia

Secondo la stampa israeliana, l'inviato di Donald Trump per il Medio Oriente e il genero del presidente hanno partecipato alla riunione dei ministri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Ben Gvir attacca gli inviati Usa: «Hamas è Hitler, ci fareste la pace?». Netanyahu (contro le regole) non lo caccia

In questa notizia si parla di: gvir - attacca

Il ministro israeliano Ben-Gvir con i coloni alla Spianata delle Moschee. L'Onu attacca: «Ai civili arriva solo il 10% del cibo»

Gaza, Ben Gvir attacca l'Ue: "Chi riconosce la Palestina proverà il terrore di Hamas, attivisti di Sumud Flotilla dei terroristi"

Netanyahu incontra Witkoff e Kushner e Ben Gvir li attacca: «Voi fareste la pace con Hitler?»

Chiara Gribaudo attacca Giorgia Meloni per le sue dichiarazioni sul clima politico e le violenze nelle manifestazioni - facebook.com Vai su Facebook

Netanyahu incontra Witkoff e Kushner, Ben Gvir li attacca: «Voi fareste la pace con Hitler» - Secondo la stampa israeliana, l'inviato di Donald Trump per il Medio Oriente e il genero del presidente hanno partecipato alla riunione dei ministri ... Segnala msn.com

Ben-Gvir il fascista: provocazione sulla Spianata delle Moschee per non fermare il genocidio - Gvir, esponente dell’estrema destra, si è recato mercoledì alla Spianata delle Moschee, a Gerusalemme, per pregare nel complesso sacro di a ... Riporta globalist.it