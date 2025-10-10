Ben Gvir attacca gli inviati Usa | Hamas è Hitler ci fareste la pace? Netanyahu contro le regole non lo caccia
Secondo la stampa israeliana, l'inviato di Donald Trump per il Medio Oriente e il genero del presidente hanno partecipato alla riunione dei ministri.
Il ministro israeliano Ben-Gvir con i coloni alla Spianata delle Moschee. L'Onu attacca: «Ai civili arriva solo il 10% del cibo»
Gaza, Ben Gvir attacca l'Ue: "Chi riconosce la Palestina proverà il terrore di Hamas, attivisti di Sumud Flotilla dei terroristi"
Netanyahu incontra Witkoff e Kushner e Ben Gvir li attacca: «Voi fareste la pace con Hitler?»
Ben-Gvir il fascista: provocazione sulla Spianata delle Moschee per non fermare il genocidio - Gvir, esponente dell'estrema destra, si è recato mercoledì alla Spianata delle Moschee, a Gerusalemme, per pregare nel complesso sacro