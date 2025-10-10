Ben Gvir attacca gli inviati Usa | Hamas è Hitler ci fareste la pace? Netanyahu contro le regole non lo caccia 

10 ott 2025

Secondo la stampa israeliana, l'inviato di Donald Trump per il Medio Oriente e il genero del presidente hanno partecipato alla riunione dei ministri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

