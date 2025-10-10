Belpasso oltre due milioni di euro per il miglioramento sismico del Palazzo municipale
La città di Belpasso ha ufficialmente ottenuto un finanziamento di 2.128.218 euro per l'intervento di miglioramento sismico del Palazzo municipale. Il decreto di concessione è stato emesso dal dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, a valere sulle risorse del Fondo per la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: belpasso - oltre
Incendio in una ditta di smaltimento elettrodomestici a Belpasso, intervento dei Vigili del Fuoco Un vasto incendio è divampato oggi pomeriggio all’interno di una ditta di smaltimento di elettrodomestici situata in zona Valcorrente, sul territorio di Belpasso. Le fia - facebook.com Vai su Facebook
Ars, oltre quattro milioni alle chiese: nella Sicilia dei campanili i contributi restano sacri - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Scrive lasicilia.it