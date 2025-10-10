Belpasso oltre due milioni di euro per il miglioramento sismico del Palazzo municipale

La città di Belpasso ha ufficialmente ottenuto un finanziamento di 2.128.218 euro per l'intervento di miglioramento sismico del Palazzo municipale. Il decreto di concessione è stato emesso dal dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, a valere sulle risorse del Fondo per la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

