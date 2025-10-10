Paolo Bellino, amministratore delegato e direttore generale di Rcs Sports & Events, ha parlato del Giro d’Italia al Festival dello Sport di Trento 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bellino: "Il Giro è un evento connaturato all’Italia e agli italiani. E ora anche all’estero…"