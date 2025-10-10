Bellingham | Ho vissuto momenti in cui dubitavo di me stesso e volevo dare l’immagine di atleta macho

Jude Bellingham, in qualità di Laureus Ambassador, ha parlato della pressione che mettono i social media e l’importanza della cura della salute mentale nello sport. Le dichiarazioni di Bellingham. Le dichiarazioni di Bellingham riportate da Marca: «Quando ero un giovane giocatore al Birmingham, scrivevo il mio nome su Twitter e leggevo tutto ciò che veniva detto. Ma anche se i commenti erano positivi, mi dicevo: perché dovrei lasciare che l’opinione di persone che non mi conoscono influenzino ciò che penso di me stesso? Quando puoi essere onesto e autentico con i tifosi, dai loro un’idea molto chiara di come ti sei sentito in una partita o nella tua vita di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Bellingham: «Ho vissuto momenti in cui dubitavo di me stesso e volevo dare l’immagine di atleta macho»

Jude Bellingham, 22 anni, trequartista Arda Güler, 20 anni, trequartista Vinicius, 25 anni, attaccante esterno Rodrygo, 24 anni, attaccante esterno ? Brahim Diaz, 26 anni, trequartista/esterno Mastantuono, 18 anni, esterno/trequartista - facebook.com Vai su Facebook

