Bella Ottobrata in arrivo | sole e caldo anomalo fino alla prossima settimana

Lanotiziagiornale.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’autunno può attendere. L’alta pressione si è impossessata dell’Italia e regala una Bella Ottobrata dal sapore quasi estivo, con cieli sereni e temperature fuori stagione che accompagneranno gran parte del Paese almeno fino all’inizio della prossima settimana. Secondo le previsioni meteo di ottobre elaborate da iLMeteo.it, le massime toccheranno punte di 26-27°C in diverse città — tra cui Firenze, Roma, Napoli, Oristano, Prato, Siracusa, Sondrio e Terni — mentre su gran parte del Centro-Nord i termometri si manterranno tra 23 e 25 gradi, ben 5-6°C oltre la media del periodo. A Milano si sfioreranno i 23 gradi, un valore più tipico di inizio settembre che del cuore di ottobre. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

