Belgio sventato attacco terroristico jihadista contro premier De Wever | trovato esplosivo artigianale 3 ragazzi arrestati per tentato omicidio

Ilgiornaleditalia.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attentato al primo ministro e ad altri politici belgi si sarebbe dovuto compiere con l'utilizzo di un drone a cui era attaccato materiale esplosivo artigianale Un presunto attacco terroristico indirizzato ad alcuni politici del Belgio tra cui il primo ministro Bart De Wever. Ieri, 9 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

