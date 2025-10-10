Belgio sventato attacco terroristico jihadista contro premier De Wever | trovato esplosivo artigianale 3 ragazzi arrestati per tentato omicidio
L'attentato al primo ministro e ad altri politici belgi si sarebbe dovuto compiere con l'utilizzo di un drone a cui era attaccato materiale esplosivo artigianale Un presunto attacco terroristico indirizzato ad alcuni politici del Belgio tra cui il primo ministro Bart De Wever. Ieri, 9 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Belgio: Arrestati sospetti in un piano di attacco con droni contro il primo ministro - Le forze di sicurezza del Belgio hanno sventato un potenziale attacco con droni contro il Primo Ministro Bart De Wever. Da notizie.it
