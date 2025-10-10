Begic | Se mi dicono che ci salviamo senza che io giochi un minuto firmo
L'onestà di Tjas Begic è spiazzante. Lo sloveno del Parma, abituato a fare l'esterno nel tridente, contro il Monza ha giocato terzino nella difesa a quattro. “Il gol preso è colpa mia”, ha detto in conferenza stampa prima di aggiungere: “Io voglio giocare il più possibile, è chiaro. Ma non conta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
