Beccato a vendere crack e a incassare 20 euro in manette 32enne

Casertanews.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della Stazione di San Nicola La Strada hanno arrestato un 32enne di Giugliano in Campania in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti.L’operazione, parte di un servizio mirato al contrasto dei reati legati alla droga, ha permesso di sorprendere l’uomo immediatamente. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: beccato - vendere

Cerca Video su questo argomento: Beccato Vendere Crack Incassare