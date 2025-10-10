Bebeto | Dissi no alla Juve per stare in Brasile Nel ' 98 il malore di Ronaldo ci costò il Mondiale

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex stella delle Seleçao presente al Festival di Trento: "La vittoria a Usa '94 ha riportato gioia al paese dopo la morte di Senna. Il Fenomeno ebbe le convulsioni prima della gara contro la Francia: Zagallo piangeva e noi eravamo sotto shock". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

bebeto dissi no alla juve per stare in brasile nel 98 il malore di ronaldo ci cost242 il mondiale

© Gazzetta.it - Bebeto: "Dissi no alla Juve per stare in Brasile. Nel '98 il malore di Ronaldo ci costò il Mondiale"

In questa notizia si parla di: bebeto - dissi

bebeto dissi no juveBebeto: "Dissi no alla Juve per stare in Brasile. Nel '98 il malore di Ronaldo ci costò il Mondiale" - L'ex stella delle Seleçao presente al Festival di Trento: "La vittoria a Usa '94 ha riportato gioia al paese dopo la morte di Senna. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bebeto Dissi No Juve