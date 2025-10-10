Bebeto | Dissi no alla Juve per stare in Brasile Nel ' 98 il malore di Ronaldo ci costò il Mondiale

L'ex stella delle Seleçao presente al Festival di Trento: "La vittoria a Usa '94 ha riportato gioia al paese dopo la morte di Senna. Il Fenomeno ebbe le convulsioni prima della gara contro la Francia: Zagallo piangeva e noi eravamo sotto shock". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

