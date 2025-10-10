Beautiful | Luna è il personaggio più squallido degli ultimi dieci anni? Ecco tutta la verità

Luna Nozawa sta seminando il panico sia nelle puntate italiane che in quelle americane di Beautiful. Il suo personaggio, arrivato come una dolce ragazza, si sta trasformando lentamente in un mostro e, come sta succedendo nella CBS, ha ormai abbracciato il lato oscuro. Ecco come si è trasformato. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful: Luna è il personaggio più squallido degli ultimi dieci anni? Ecco tutta la verità

In questa notizia si parla di: beautiful - luna

Anticipazioni USA Beautiful: Luna torna per sconvolgere Finn e sfidare Steffy

Beautiful, anticipazioni settembre al 4 ottobre: Luna passa la notte con Zende

Beautiful, trame americane: finale tragico per la trappola di Luna Nozawa

PUNTATA ITALIANA Luna vuole dire la verità ad R.J.; Eric chiede a Zende di fare da mentore a Luna; Liam chiede informazioni su Poppy. Twittamibeautiful riassume le PUNTATE ITALIANE di BEAUTIFUL: 03-04 ottobre 2025 [P. 9209]. https://twittamib - facebook.com Vai su Facebook

TRUMP, l’ITALIA e LA LUNA. Perché il Big Beautiful Bill Act potrebbe essere una buona notizia (per noi), e come che @AstroSamantha o @astro_luca galleggino sul #LunarGateway o camminino sulla #Luna farà la differenza per chiunque. Oggi @sole24or - X Vai su X

Beautiful: ecco chi è davvero Luna Nozawa. Vita e Carriera dell'attrice Lisa Yamada - La ragazza è la nipote di Li ed è diventato una delle promettenti stagiste della Forrester Creations. Da comingsoon.it

Beautiful: Luna, Poppy, Electra Forrester e Will Spencer sono i nuovi protagonisti in arrivo nella Soap - Ma cosa succederà a questi personaggi, già nelle trame americane della Soap, e presto in arrivo su Canale5? Scrive comingsoon.it