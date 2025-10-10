Beautiful anticipazioni americane – Bridget rientra in scena | il test di paternità su Luna scuote i Forrester e gli Spencer

Un volto di famiglia torna dove scottano le verità. Bridget Forrester rientra in scena per una missione che non ammette errori: stabilire con un test di paternità la verità sulla gravidanza di Luna Nozawa. La giovane, rientrata a Los Angeles tra diffidenze e conti aperti, sostiene con sicurezza che il padre del bambino sia Will.

In questa notizia si parla di: beautiful - anticipazioni

