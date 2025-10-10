Beatrice Venezi anche violinista Uto Ughi contro nomina | Non ha né curriculum né statura giusta Colabianchi | Criticata perché donna

La nomina di Venezi, voluta dal sovrintendente Nicola Colabianchi e dal sindaco Luigi Brugnaro, è stata accolta con scetticismo da parte dei musicisti, che contestano la giovane età e la limitata esperienza della direttrice Beatrice Venezi continua a far discutere dopo la sua nomina a diretto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

beatrice venezi violinista utoLa stoccata di Uto Ughi: «Beatrice Venezi non ha il curriculum né la statura per fare il direttore musicale della Fenice» - Il grande violinista interviene sulla polemica nata dopo la nomina di Beatrice Venezi: «Nella musica classica non esiste uomo, donna, giovane, meno giovane. Secondo corrieredelveneto.corriere.it

beatrice venezi violinista utoCaso Venezi, i sindacati contro il sovrintendente: “Fiducia venuta meno” - I lavoratori della Fenice contro Colabianchi dopo le accuse di sessismo. Da repubblica.it

