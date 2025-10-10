Beatrice Venezi anche violinista Uto Ughi contro nomina | Non ha né curriculum né statura giusta Colabianchi | Criticata perché donna
La nomina di Venezi, voluta dal sovrintendente Nicola Colabianchi e dal sindaco Luigi Brugnaro, è stata accolta con scetticismo da parte dei musicisti, che contestano la giovane età e la limitata esperienza della direttrice Beatrice Venezi continua a far discutere dopo la sua nomina a diretto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: beatrice - venezi
Nuova Orchestra Scarlatti: note di pace al cortile delle statue, dirige Beatrice Venezi
Beatrice Venezi guiderà la Nuova Orchestra Scarlatti in “Note di Pace”
La nuova orchestra Scarlatti diretta da Beatrice Venezi. Concerto sinfonico a Velia
Salta la prima di Wozzeck. Il sindaco Lugi Brugnaro chiede un percorso conoscitivo ma si dice indisponibile a revocare la nomina di Beatrice Venezi - X Vai su X
La Fenice di Venezia è in sciopero contro la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale, con la mobilitazione prevista per il prossimo 17 ottobre, il giorno in cui è in calendario la prima del Wozzeck. Che a questo punto, a meno di stravolgimenti, dovrebbe - facebook.com Vai su Facebook
La stoccata di Uto Ughi: «Beatrice Venezi non ha il curriculum né la statura per fare il direttore musicale della Fenice» - Il grande violinista interviene sulla polemica nata dopo la nomina di Beatrice Venezi: «Nella musica classica non esiste uomo, donna, giovane, meno giovane. Secondo corrieredelveneto.corriere.it
Caso Venezi, i sindacati contro il sovrintendente: “Fiducia venuta meno” - I lavoratori della Fenice contro Colabianchi dopo le accuse di sessismo. Da repubblica.it