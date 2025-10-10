' Beati gli ultimi che la vita sanno goder' tre giorni con il Festival del Ciclista Lento
Da venerdì 24 a domenica 26 torna il 'Festival del Ciclista Lento' con la sua nona edizione e un programma che prevede incontri, presentazioni ed escursioni in bicicletta più o meno lunghe. La manifestazione, ideata e condotta dal patron Guido Foddis, è da sempre all’insegna di chi non ne vuol. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
