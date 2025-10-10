Beach volley sorteggiati i gironi dei Mondiali | Gottardi Orsi Toth tra le big uomini assenti

Sono stati sorteggiati i gironi dei Mondiali 2025 di beach volley, che si disputeranno ad Adelaide (Australia) dal 14 al 23 novembre. Le 48 coppie dei due tornei (maschile e femminile) sono state suddivise in dodici raggruppamenti da quattro compagini ciascuno, si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta le prime due classificate di ogni gruppo e le quattro migliori terze, mentre le altre otto terze disputeranno un lucky loser round che determinerà le ultime quattro ammesse ai sedicesimi di finale. L’Italia sarà protagonista soltanto nel torneo femminile. Le lanciatissime Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, attuali numeri 5 del ranking FIVB, partiranno con grandi ambizioni: le azzurre saranno impegnate nella Pool I con le statunitensi DonlinDenaburg, le neozelandesi PolleyMacDonald e le canadesi MonkhouseBélanger. 🔗 Leggi su Oasport.it

