Beach Pro Tour Italia d’orgoglio ma non basta | Alfieri-Ranghieri out al secondo turno delle qualificazioni a Newport
Si ferma al secondo turno delle qualificazioni l’avventura di Manuel Alfieri e Alex Ranghieri nell’ Elite16 di Newport Beach, unica coppia italiana iscritta al prestigioso torneo californiano del Beach Pro Tour. Dopo un esordio brillante, con il successo per 2-0 (21-12, 21-19) sugli statunitensi CoryBradford, gli azzurri si sono dovuti arrendere nel match decisivo per l’accesso al tabellone principale ai cileni Marco ed Esteban Grimalt, numero uno del seeding di qualificazione, che hanno prevalso 2-0 (21-18, 23-21). Una sconfitta amara ma onorevole, maturata dopo una partita combattuta in cui Alfieri e Ranghieri hanno mostrato solidità e determinazione, cedendo soltanto nei finali di set contro una coppia di grande esperienza e abituata ai palcoscenici più importanti del circuito internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
