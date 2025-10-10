Battocletti | Nessuno è imbattibile Trento per me è casa E su Los Angeles 2028

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'atleta azzurra ha aggiunto due medaglie mondiali a quella Olimpica di Parigi: "Sono state diverse. A livello mentale i 10.000 sono stati più difficili, a livello di energie rimaste i 5.000". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

battocletti nessuno 232 imbattibile trento per me 232 casa e su los angeles 2028

© Gazzetta.it - Battocletti: "Nessuno è imbattibile, Trento per me è casa. E su Los Angeles 2028..."

In questa notizia si parla di: battocletti - imbattibile

Nadia Battocletti verso i Mondiali: c’è una fuoriclasse quasi imbattibile da fronteggiare tra 5000 e 10000 metri

battocletti 232 imbattibile trentoBattocletti: "Nessuno &#232; imbattibile, Trento per me è casa. E su Los Angeles 2028..." - L'atleta azzurra ha aggiunto due medaglie mondiali a quella Olimpica di Parigi: "Sono state diverse. Segnala msn.com

Battocletti: "L'università? Più facile della corsa. Ora sotto con l'esame di geotecnica, poi..." - La finale del disco maschile, causa pioggia, chiude il programma di Tokyo 2025 quando il resto del programma &#232; terminato da oltre un’ora. gazzetta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Battocletti 232 Imbattibile Trento