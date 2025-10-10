Battlefield 6 Problema Tecnico Impedisce Di Accedere Alle Modalità Di Gioco Dello Sparatutto

A quanto pare il lancio dell'attesissimo Battlefield 6 non avvenuto come tutti speravano. Da pochi minuti è stato comunicato che un problema tecnico sta impedendo ai possessori dello sparattuto di giocare. Nello specifico gli sviluppatori hanno comunciato che a causa di una problematica al momento dell'avvio di Battlefield 6 appare un messaggio di errore che richiede l'acquisto di un DLC o altri contenuti simili. Questo messaggio di fatto blocca il gioco sulla schermata del menu principale impedendo di proseguire e quindi di giocare liberamente a tutte le modalità presenti in Battlefield 6.

