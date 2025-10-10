Battipaglia il Teatro Giuffré inaugura la stagione 25 26 nel ricordo di Ilaria Valitutto | da domenica 12 ottobre

Al Teatro Giuffré di Battipaglia si aprono le porte sulla nuova stagione teatrale: in scena domenica 12 ottobre lo spettacolo “Emozioni”. Una serata dedicata alla ricerca e al ricordo della presidentessa di Assoteatro, Ilaria Valitutto. Domenica 12 ottobre, alle ore 18:30, il Teatro Aldo Giuffré di Battipaglia apre ufficialmente la stagione teatrale 20252026 con lo spettacolo “Emozioni – Tra maschere, cappelli e canzoni”, portato in scena da Vito Cesaro – sua anche la regia – Claudio Lardo e Carmine Monaco. Un viaggio teatral-musicale che condurrà il pubblico nella Napoli classica di fine Ottocento e inizio Novecento, tra atmosfere popolari, ironia e poesia, dove le maschere, le melodie e la parola scenica si intrecciano per restituire il volto più autentico di una città senza tempo. 🔗 Leggi su Zon.it

