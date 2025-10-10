Tempo di lettura: 2 minuti Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato, con l’ausilio della Polizia Municipale del Comune di Battipaglia, ha effettuato un servizio straordinario di controllo sul territorio cittadino finalizzato alla prevenzione e alla repressione delle violazioni legate all’uso di biciclette elettriche e monopattini. Durante l’attività, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia e della Polizia Stradale di Salerno hanno sequestrato 5 velocipedi per accertamenti tecnici, poiché sospettati di modifiche che ne aumentavano la potenza oltre i limiti consentiti dalla legge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Battipaglia, controlli straordinari a biciclette elettriche e monopattini