Battipaglia cassonetti intelligenti | presentazione e conferenza stampa
Saranno presentate il 15 ottobre alle ore 9:30, presso la nuova struttura dell’Istituto Comprensivo “Fiorentino” in via De Gasperi, le nuove isole ecologiche intelligenti. Le prime strutture sono state installate nelle scuole. L’investimento è di 1 milione di euro finanziato con fondi PNRR a cui ha avuto accesso il Comune di Battipaglia. Questo intervento permetterà di raggiungere livelli più spinti di raccolta differenziata. Nel corso dell’evento sarà illustrato il funzionamento dei cosiddetti “cassonetti intelligenti”, la modalità di utilizzo con card magnetica e con App per smartphone e i successivi passaggi che coinvolgeranno le altre scuole di Battipaglia e i condomini in cui sarà attivato detto servizio. 🔗 Leggi su Zon.it
