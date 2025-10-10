Battaglia legale sui risarcimenti di 500 euro chiesti da Dazn | Sul pezzotto mica c’è solo Dazn da dimostrare il danno reale
Battaglia legale sui risarcimenti a Dazn: «Dovrà dimostrare il danno reale, 500 euro richiesta sproporzionata» Prima la multa, poi la richiesta di pre-risarcimento danni di Dazn: le lettere inviate da Dazn a circa duemila utenti del pezzotto, già individuati e puniti dalla Guardia di Finanza hanno, come prevedibile, scatenato una sequela di pareri legali. Perché non ha intentato causa per ottenere un risarcimento: ha chiesto a persone che già hanno “pagato” di dargli 500 euro per chiuderla in maniera bonaria, minacciando altrimenti di trascinarli in tribunale. Si può fare? Sull’argomento è intervenuto l’avvocato Stefano Aterno, legale di Dazn, in un’intervista rilasciata a Gazzetta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Battaglia legale sui risarcimenti di 500 euro chiesti da Dazn: «Sul pezzotto mica c’è solo Dazn, da dimostrare il danno reale» - La notizia degli ultimi giorni è la richiesta di risarcimento di Dazn per i possessori del pezzotto già sanzionati dalla Guardia di Finanza ... Secondo ilnapolista.it