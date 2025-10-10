Ogni anno, il 10 ottobre, il mondo si ferma per riflettere su un tema che tocca la vita di milioni di persone: la salute mentale. La giornata mondiale della salute mentale, infatti, è un evento riconosciuto a livello internazionale dal 1992, promosso dall’Organizzazione mondiale della sanità con l’obiettivo di s ensibilizzare l’opinione pubblica e abbattere lo stigma che ancora circonda i disturbi psichici. La prima edizione di questa ricorrenza si è svolta il 10 ottobre 1992, per iniziativa di Richard Hunter, vice segretario generale della Federazione mondiale per la salute mentale. Quello che inizialmente era un semplice evento di sensibilizzazione, però, si è trasformato nel corso degli anni in una campagna globale che coinvolge governi, organizzazioni sanitarie, associazioni e cittadini di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Basta nascondersi: il 10 ottobre il mondo parla (finalmente) di salute mentale senza paura