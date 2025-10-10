Bassetti | Lo strofinaccio è il nemico nascosto in cucina Ecco quanto è infetto

Today.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova puntata dei consigli in cucina dell'infettivologo Matteo Bassetti. Il medico non si dilunga di certo in ricette o consigli di abbinamenti, ma spiega i rischi che si possono annidare anche negli ambienti più quotidiani. Questa volta con un video pubblicato sui social si focalizza su un. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bassetti - strofinaccio

Cerca Video su questo argomento: Bassetti Strofinaccio 232 Nemico