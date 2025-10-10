Basket Serie A | Brescia-Trento il big match derby lombardo tra Varese e Milano

Si disputa questo fine settimana il secondo turno della Serie a di basket e sono diverse le sfide interessanti dopo un weekend iniziale che ha visto a sorpresa cadere una delle favorite per il titolo l’Olimpia Milano. E proprio l’EA7 Emporio Armani darà il via a questa giornata sabato con il derby lombardo che vedrà i ragazzi di Ettore Messina in campo a Varese, con i padroni di casa reduci dalla bella vittoria a Sassari. Sempre sabato si disputa il big match di giornata, cioè la sfida tra Germani Brescia e Dolomiti Energia Trentino, due squadre che hanno nel mirino i playoff e due squadre uscite vincenti all’esordio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, Serie A: Brescia-Trento il big match, derby lombardo tra Varese e Milano

Basket serie A2 | Libertas, debutto contro Sella Cento: ecco la prima giornata di campionato

Basket, Serie C: Gaw Assi Brindisi scatenata, arriva anche Nicolas Maffei

Basket, serie B | Pielle 'spaccata', Burgalassi rassicura i tifosi: "Difficoltà affrontabili, faremo il bene di questa società"

Germani Brescia vs Aquila Trento, nel weekend torna la «sfida infinita» - La sfida tra Brescia e Trento è ormai una "rivalità" in campo che va avanti da tanti anni. Scrive pianetabasket.com

Basket, in Serie A Tortona espugna Milano. Vincono Reggio Emilia, Brescia, Trento, Venezia e Varese - Si è conclusa la prima giornata del massimo campionato di basket italiano e sicuramente la notizia del giorno è il ko casalingo dell’EA7 Emporio Armani ... Riporta oasport.it