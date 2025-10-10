Basket la Dole Rimini trova sul suo cammino l' ex coach Mattia Ferrari | trasferta contro Mestre
Che sarebbe stata una settimana intensa lo si sapeva: dopo il ko maturato con Bergamo, la Dole Rimini è ora chiamata al pronto riscatto nella trasferta di Venezia; avversario di giornata, nella quinta di Serie A2, la neopromossa Gemini Mestre, con la sfida in programma per le 18 di domenica (12. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: basket - dole
Basket serie A2, svelata la prima giornata di campionato: la Dole Rimini farà esordio a Milano
Basket, con “L’ombelico del mondo” si apre la campagna abbonamenti di Dole Rimini, tutte le info
Basket, primo giorno di scuola per la Dole Rimini: la stagione inizia con il raduno allo stadio Romeo Neri
BASKET SERIE A2 - Per la Dole non bastano i 14 punti di Simioni e Marini, fortemente penalizzata da statistiche al tiro non consone da tre (7/32, 22%) - facebook.com Vai su Facebook
Le migliori giocate presented by Dole Italia della 1^ giornata della Serie A Unipol 2025/26 #TuttoUnAltroSport - X Vai su X
Basket A2, Flaminio stregato: Dole ancora ko (79-93) - Gruppo Mascio Bergamo di coach Zanchi espugna con grande abnegazione il campo romagnolo, stando avanti per larghissimi tratti ... altarimini.it scrive
Basket, la Dole si concede il bis in trasferta: superata la Juvi Cremona con un super secondo quarto - Dopo il successo dell’esordio sul parquet dell’Urania Milano, i biancorossi trovano la seconda vittoria della stagione superando al PalaRadi di Cremona la Ferraroni JuVi ... Lo riporta today.it