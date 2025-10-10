basket il cus pisa cerca riscatto a livorno sponda chimenti in divisione regionale 1

Pisa, 10 ottobre – Sconfitto nettamente nella prima gara in casa dal Centro Minibasket Carrara, il Cosmocare CUS Pisa Basket affronta la prima trasferta del campionato di divisione regionale 1, sabato a Livorno, sul campo della neo promossa Polisportiva Nicola Chimenti. La squadra livornese, che pure ha perso sul campo dell’altra squadra di Carrara, l’Audax, ha già incontrato gli universitari, nella prima amichevole della stagione, vincendo nel punteggio, per quanto fosse significativo in quel momento della preparazione.. POLISPORTIVA NICOLA CHIMENTI LIVORNO – Reduce dalla promozione in Divisione Regionale 1, grazie ad un campionato di DR2 in crescendo, dopo una finale dei play-off vinta senza appello 2-0 contro Valdera, la squadra del confermato coach Pini e del leader Tommaso Dell’Agnello, guardia con un brillante passato in serie B, è uscita al primo turno in Coppa Toscana, ad opera di Asciano, ed ha perso di misura al primo turno del campionato di DR1 a Carrara, sponda Audax. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

