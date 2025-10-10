Basket il CUS Pisa cerca riscatto a Livorno sponda Chimenti in Divisione Regionale 1
Pisa, 10 ottobre – Sconfitto nettamente nella prima gara in casa dal Centro Minibasket Carrara, il Cosmocare CUS Pisa Basket affronta la prima trasferta del campionato di divisione regionale 1, sabato a Livorno, sul campo della neo promossa Polisportiva Nicola Chimenti. La squadra livornese, che pure ha perso sul campo dell’altra squadra di Carrara, l’Audax, ha già incontrato gli universitari, nella prima amichevole della stagione, vincendo nel punteggio, per quanto fosse significativo in quel momento della preparazione.. POLISPORTIVA NICOLA CHIMENTI LIVORNO – Reduce dalla promozione in Divisione Regionale 1, grazie ad un campionato di DR2 in crescendo, dopo una finale dei play-off vinta senza appello 2-0 contro Valdera, la squadra del confermato coach Pini e del leader Tommaso Dell’Agnello, guardia con un brillante passato in serie B, è uscita al primo turno in Coppa Toscana, ad opera di Asciano, ed ha perso di misura al primo turno del campionato di DR1 a Carrara, sponda Audax. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: basket - pisa
Basket, conferme e novità nel nuovo CUS Pisa di Stefano Dari
BASKET: IL CALENDario. Derby all’ottava tra Legends e Cmc. Il via con Chimenti e Cus Pisa
Basket, ultima settimana di ferie per il nuovo CUS Pisa di Stefano Dari
DR2 OPENING GAME LUNEDÌ 13 OTTOBRE ORE 21.30 - 1a GIORNATA DINAMO BASKET ROSIGNANO VS DREAM BASKET PISA TUTTI ALLA TENSO! FORZA DINAMO! - facebook.com Vai su Facebook
Basket, il CUS Pisa cerca riscatto a Livorno, sponda Chimenti, in Divisione Regionale 1 - Brucia ancora, per i ragazzi di Dari, la brutta sconfitta interna, in casa con CMC Carrara, nella prima di campionato ... Si legge su sport.quotidiano.net
Basket, gara da dimenticare per il CUS Pisa, all’esordio in DR1, in casa con CMC Carrara - Pisa, 6 ottobre 2025 – Esordio da dimenticare in Divisione Regionale 1, per il CUS Pisa targato Cosmocare, opposto sul proprio campo al Centro Minibasket Carrara, che ha prevalso largamente nel finale ... Secondo msn.com