Basket femminile a novembre torneo a La Linea | l’Italia sfida Francia e Spagna

Le Azzurre tornano in campo dal 9 novembre con un raduno a Roma e due test internazionali in Spagna. A marzo l’appuntamento decisivo con il pre-Mondiale di San Juan per staccare il pass verso Berlino 2026. Dopo aver conosciuto il quadro delle avversarie del torneo pre-Mondiale di San Juan (11-17 marzo 2026), la Nazionale Femminile di basket si prepara a tornare in campo. A quattro mesi dalla storica medaglia di bronzo conquistata al FIBA Women’s Eurobasket 2025 al Pireo, le Azzurre torneranno a radunarsi il 9 novembre a Roma, prima di partire per La Linea, cittadina andalusa a due passi da Gibilterra. 🔗 Leggi su Sportface.it

Basket: Andrea Capobianco resta CT dell’Italia femminile fino al 2027

Basket femminile: Serie A1 ancora a 11 squadre nella stagione 2025-2026

Basket femminile A2. Ufficializzato il girone dell’Halley Thunder

Italia femminile - Raduno e torneo a novembre contro Spagna e Francia - Mondiale che si giocherà a San Juan di Porto Rico dall'11 al 17 marzo, la Nazionale Femminile torna a radunarsi a Novembre

Basket femminile, l'Italia sfiderà Spagna e Francia in un triangolare a La Linea - L'Italia di coach Capobianco sarà impegnata in un triangolare con Spagna e