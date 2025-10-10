Bartolo Longo e legalità | torneo di padel tra magistrati amministratori e dipendenti comunali
LATIANO - Magistrati, amministratori e dipendenti comunali si sfideranno dalle 18 di oggi, venerdì 10 ottobre 2025, presso il Circolo Tennis di Latiano, per un torneo di Padel, nel segno della legalità e di Bartolo Longo.L'iniziativa si inserisce nei Percorsi di Legalità 2025, è organizzata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Verso la beatificazione di Bartolo Longo: proposta di intitolazione del carcere
A Pompei la presentazione del libro ‘Bartolo Longo’
Ancora un giorno in meno a domenica 19 ottobre, quando Papa Leone XIV, in Piazza San Pietro, proclamerà santo il nostro Bartolo Longo! Vi ricordiamo che la celebrazione avrà inizio alle 10.30. #BartoloLongo #SantuariodiPompei #PapaLeoneXIV #Madon - facebook.com Vai su Facebook
Per Bartolo Longo santo un treno speciale verso Roma - Saranno migliaia i fedeli di Pompei presenti in piazza San Pietro per salutare il santo fondatore della loro città. Riporta ilmattino.it
Bartolo Longo: Rufoli (Salerno), questa sera convegno sul carisma del beato e le fragilità minorili - Questo il tema di un convegno che si svolgerà questa sera dalle ore 18 presso la Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo a Rufoli (Sa ... Lo riporta agensir.it