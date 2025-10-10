Bartolo Longo e legalità | torneo di padel tra magistrati amministratori e dipendenti comunali

Brindisireport.it | 10 ott 2025

LATIANO - Magistrati, amministratori e dipendenti comunali si sfideranno dalle 18 di oggi, venerdì 10 ottobre 2025, presso il Circolo Tennis di Latiano, per un torneo di Padel, nel segno della legalità e di Bartolo Longo.L'iniziativa si inserisce nei Percorsi di Legalità 2025, è organizzata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

