Barigelli sicuro | Inter? Akanji potrebbe fare la differenza ma la difesa è da sistemare
Inter News 24 Barigelli sicuro, ecco dov’è il problema dell’Inter. Le sue parole: «Inter? Akanji potrebbe fare la differenza, ma la difesa è da sistemare». Stefano Barigelli, direttore de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare le difficoltà difensive dell’ Inter di Cristian Chivu, con i nerazzurri che hanno subito 8 gol in 6 partite di campionato. Barigelli ha evidenziato alcuni aspetti problematici del reparto difensivo, sottolineando la necessità di un cambiamento immediato in vista delle sfide decisive contro Roma e Napoli. LE DIFICOLTÀ DIFENSIVE DELL’INTER – «L’Inter in difesa riscontra alcuni difetti: non ha un centrale che comanda la difesa, è probabile che Chivu pensi ad Akanji in quel ruolo». 🔗 Leggi su Internews24.com
