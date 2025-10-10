Bari palazzina crollata | sei indagati I nomi

La Procura di Bari ha iscritto sei persone nel registro degli indagati relativamente al crollo del palazzo di via Pinto 6, avvenuto lo scorso 5 marzo nel quartiere Carrassi di Bari. Il palazzo era. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Bari, palazzina crollata: sei indagati. I nomi

In questa notizia si parla di: bari - palazzina

Bari, palazzina crollata: sei indagati

Bari, per la palazzina crollata in via Pinto sono sei gli indagati - X Vai su X

BTV News canale 85. . BARI, INAUGURATA LA NUOVA PALAZZINA UFFICI DIREZIONALI DI AEROPORTI DI PUGLIA #ADP #aeroportidipuglia #ENAV #btvnewscanale85 #baritvnewscanale85 - facebook.com Vai su Facebook

Palazzina crollata a Bari, sei indagati - La Procura di Bari ha iscritto sei persone nel registro degli indagati per il crollo del palazzo di via Pinto 6, avvenuto lo scorso 5 marzo nel quartiere Carrassi di Bari: il titolare della ditta inca ... rainews.it scrive

Bari, per la palazzina crollata in via Pinto sono sei gli indagati - Il reato, di crollo colposo, contestato a progettisti, direttori dei lavori, collaudatore e titolare dell'impresa che stava eseguendo la messa in sicurezza. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it