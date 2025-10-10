Bari ospita il settimo incontro formativo ' CyberAware | Inclusione e Sicurezza Digitale per Tutti'
Continua il ciclo di incontri “CyberAware: Inclusione e Sicurezza Digitale per Tutti” con il sesto appuntamento a Bari.L’evento, promosso dalla Regione Puglia in collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica e con il supporto di InnovaPuglia SpA, si terrà. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: bari - ospita
Bari ospita l'eccellenza del fotogiornalismo con World Press Photo 2025: la mostra nel Palazzo della Città
Museo Civico Bari ospita oggi e domani il primo incontro di partenariato del progetto europeo PR.O.GR.E.S.S. (Promoting Opportunities, Growth and Education for Social Success), finanziato dal Programma Interreg VI-A Grecia-Italia 2021/2027. Un moment - facebook.com Vai su Facebook